Деятельность коллекторских агентств сегодня в России не законна - Онищенко

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что деятельность коллекторских агентств сегодня в России не законна, он считает, что эти агентства вообще не нужны.



Геннадий Онищенко сказал: "По моему мнению, они не нужны. Но если законодатель примет решение, что они нужны, то должно быть одно условие - их деятельность должна быть жестко регламентирована в законодательном поле. Сегодня их деятельность незаконна. А иск в суд стал попыткой легитимизировать свое незаконное присутствие в таком важном для экономики сегменте, как предоставление кредитов", - цитирует Онищенко Интерфакс.