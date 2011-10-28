Самый красивый мост Петербурга празднует 100- летие !

Сегодня одному из самых красивых мостов над Невой – мосту Петра Великого исполнилось 100 лет. Нынешней ночью обновленный после ремонта мост поразит петербуржцев необыкновенной подсветкой. В честь юбилея моста, всем желающим разрешили свободный доступ в одну из башен, выполненных в виде маяков. В них находятся механизмы, управляющие разводом моста. Побывал там и корреспондент «Аргументов недели».

Так уж случилось, что подниматься по крутой железной винтовой лестнице довелось в тот момент, когда над городом прогремел орудийный залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Залп прозвучал в ознаменование 100-летия моста Петра Великого через Большую Неву. 334 метровый, трехпролетный мост соединяет исторический центр Санкт-Петербурга с районом Охты.

Построенный в 1911 году он сразу стал резко отличаться от всех мостов Петербурга. Это сооружение было настоящим чудом инженерной мысли и представляло собой всего три пролета, причем центральный /разводной/ обрамлялся высокими башнями, сделанными в форме маяков. Боковые пролёты моста — сквозные металлические арочные фермы. Его металлоконструкции весят 8 920 тонн; из них масса противовесов разводного пролёта составляет — 1 065 тонн. Но главная особенность моста в том , что все его детали и фермы целиком клепаны, что роднит его со знаменитой Эльфелевой башней. Необычно и то, что стены башен архитекторы построили значительно выше крайних ферм. На верху башен - кубические четырёхгранные фонари, а стены украшают шесть бронзовых досок, на которых выбиты имена строителей моста.

Чтобы подняться в этот стеклянный четырехгранный фонарь, нужно было преодолеть 124 гулкие чугунные ступеньки. Но это того стоило ! Вид на Петербург отсюда открывается просто великолепный ! Поэтому горожане, получившие возможность сюда попасть, не скрывали своего восхищения и благодарности тем, кто таким способом решил отметить 100-летие моста .От окон башни было буквально не оторвать петербуржцев, которые неистово щелкали затворами фотоаппаратов, даже не задумываясь о том, что стекла были далеки от идеальной чистоты.

Через несколько часов на Петербург опустятся сумерки и тысячи прожекторов и ламп создадут неповторимый облик ажурной конструкции самого красивого моста Санкт-Петербурга.





