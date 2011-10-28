Сын президента Приднестровья подозревается в хищении 160 млн рублей

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в пятницу сообщил, что сын президента Приднестровья Игоря Смирнова Олег Смирнов подозревается в хищении 160 млн рублей.



По словам официального представителя СК РФ, зампред Приднестровского республиканского банка Олег Бризицкий и банкир Олег Смирнов вызваны на допрос в Следственный комитет РФ в качестве подозреваемых по делу о хищении 160 млн рулей, выделенных Россией в качестве гуманитарной помощи.



Он пояснил: "По данным следствия, с ноября 2008 по ноябрь 2009 года Бризицкий по предварительному сговору со Смирновым и другими лицами из корыстных побуждений совершили хищение путем присвоения и растраты денежных средств, выделенных Российской Федерацией Приднестровской Молдавской Республике в виде гуманитарной помощи для выплат надбавок пенсионерам и поддержки сельского хозяйства республики. В результате их противоправных действий интересам Российской Федерации причинен имущественный вред в сумме около 160 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере".



Владимир Маркин сказал: "В рамках уголовного дела Бризицкому и Смирнову направлены повестки о вызове к следователю на допрос в качестве подозреваемых. По имеющейся в распоряжении следствия информации Смирнов зарегистрирован в Москве и имеет российское гражданство", - цитирует Маркина Интерфакс.