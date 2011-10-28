Медведев: есть повод задуматься об уровне госрасходов в России

В России есть повод задуматься об уровне госрасходов. Такое мнение Дмитрий Медведев высказал на заседании Международного консультативного совета по созданию и развитию международного финансового центра.

Ранее на совещании исполнительный директор компании Blackstone Grup Стефан Шварцман представил данные, согласно которым доля госрасходов относительно ВВП в России является самой высокой среди стран БРИКС и вдвое выше, чем в Китае.

заседание международного консультативного совета по созданию и развитию Международного финансового центра президент провёл в В главном офисе Сбербанка России. Перед началом встречи Президент ознакомился с работой офиса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы создаём финансовый центр и для того, чтобы получать инвестиции извне, и для того, чтобы наши российские предприниматели получили лучшие условия для своей деятельности. Использование современных финансовых инструментов должно повысить и конкурентоспособность нашего рынка, помочь всем приумножить капитал," - подчеркнул Дмитрий Медведев.