За бывшего замгендиректора Третьяковки внесен залог в сумме 55 млн рублей

За бывшего заместителя гендиректора Третьяковской галереи Олега Беликова, который обвиняется в хищении 87 миллионов рублей, его защита внесла залог в размере 55 миллионов рублей.



Об этом сообщил в пятницу адвокат обвиняемого Владислав Мусияка: "Мы внесли этот беспрецедентный по размеру залог на депозитный счет судебного департамента".



По словам адвоката, Беликова не отпустят из следственного изолятора в ближайшее время хотя залог уже внесен, поскольку прокуратура оспорила решение Останкинского суда об освобождении обвиняемого из-под ареста под залог, и оно пока не вступило в законную силу. "Мосгорсуд назначил рассмотрение кассационного представления прокуратуры на 2 ноября", - цитирует Мусияку РИА Новости.



По данным следствия, в 2008 году Беликов в должности гендиректора ГУП "Генеральная дирекция Западного административного округа" совместно с Михаилом Зориным - заместителем гендиректора этой же компании, гендиректором ООО "Универстрой" Ладышиной и другими соучастниками, по подложным документам получил право на государственный контракт, сумма которого превышала 117 млн рублей, по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов. Было выяснено, что соучастники потратили на капремонт домов всего 30 млн рублей, а 87 миллионов были похищены.