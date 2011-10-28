В Центризбиркоме партии разыграли места в избирательных бюллетенях (ВИДЕО)

В Центризбиркоме состоялась процедура жеребьевки, во время которой определился порядок расположения партий в избирательных бюллетенях на предстоящих декабрьских выборах в Государственную Думу.



В избирательных бюллетенях партии будут расположены следующим образом:



1. партия "Справедливая Россия";

2. партия ЛДПР;

3. партия "Патриоты России";

4. партия КПРФ;

5. партия "Яблоко";

6. партия "Единая Россия";

7. партия "Правое дело".