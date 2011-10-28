В Центризбиркоме партии разыграли места в избирательных бюллетенях (ВИДЕО)
28 октября 2011, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Центризбиркоме состоялась процедура жеребьевки, во время которой определился порядок расположения партий в избирательных бюллетенях на предстоящих декабрьских выборах в Государственную Думу.
В избирательных бюллетенях партии будут расположены следующим образом:
1. партия "Справедливая Россия";
2. партия ЛДПР;
3. партия "Патриоты России";
4. партия КПРФ;
5. партия "Яблоко";
6. партия "Единая Россия";
7. партия "Правое дело".