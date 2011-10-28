Тверской суд Москвы в пятницу вынес приговор активистам незарегистрированной партии "Другая Россия", за участие в беспорядках на Манежной площади суд приговорил их к срокам от 2 до 5,5 лет тюрьмы.



К пяти с половиной годам исправительной колонии общего режима приговорен Игорь Березюк, имеющий белорусское гражданство. Активист "Другой России" Руслан Хубаев приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Два с половиной года колонии строгого режима получил Александр Козевин.



Еще одному активисту партии Кириллу Унчуку суд назначил наказание в виде трех лет колонии. Леонид Панин приговорен к двум годам колонии общего режима - он частично признал свою вину и извинился перед бойцом отряда ОМОН.



Напомним, активистов партии "Другая Россия" обвиняли в призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды, применении насилия в отношении представителя власти и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.



Суд, основываясь на данные следствия и видеоматериалы, пришел к выводу, что Илья Березюк применил к представителям власти опасное для здоровья насилие, Руслан Хубаев и Леонид Панин – неопасное, а Александр Козевин и Кирилл Унчук угрожали применить насилие.



Кроме того, суд снял обвинение в призывах к беспорядкам с Панина и Унчука. Суд также не нашел вины Березюка по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего к совершению преступления" и "Разжигание ненависти или вражды".



В пятницу здание Тверского суда охраняют усиленные наряды полиции, передает Интерфакс.