Генеральный директор и основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что группа "Онэксим" Михаила Прохорова собирается купить телеканал, ведутся переговоры.



Наталья Синдеева в своем Twitter сообщила: "Телеканал "Дождь" никому не продан. Хотя факт переговоров с группой "Онэксим" могу подтвердить".



В пятницу в интернете стала распространятся информация о том, что "Онексим" покупает "Дождь". В этот же день в "Коммерсанте" вышла заметка о том, что "Онексим" увольняет из принадлежащего ему журнала "Сноб" главного редактора Владимира Яковлева, так как он за три года не сумел сделать проект прибыльным.



Для справки. Телеканалом "Дождь" владеет Наталья Синдеева и ее муж, основной инвестор канала - бизнесмен Александр Винокуров. Проект был запущен в эфир весной 2010 года. Телеканал находится в помещении завода "Красный октябрь", этим летом сюда переехала и редакция журнала "Сноб", который входит в медиагруппу "Живи". Этой весной медиагруппа "Живи" приобрела права на передачу "Поэт и гражданин" Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова, она до этого выходила на "Дожде", но накануне приезда на телеканал президента России Дмитрия Медведева телеканал от ее показа отказался, сообщает Газета.ру.