Лужков договорился со следствем и явится на допрос 15 ноября - Резник

Адвокат Генри Резник, представляющий интересы бывшего столичного мэра по делу "Банка Москвы", заявил, что Юрий Лужков согласовал со следствием дату явки на допрос в качестве свидетеля на 15 ноября.



Генри Резник отметил, что о своей невозможности явиться на допрос в качестве свидетеля 28 октября Юрий Лужков уведомил следственный департамент заблаговременно, - бывший мэр пояснил, что в настоящее время находится за рубежом.



Кроме того, адвокат выразил удивление в связи с распространенным в пятницу сообщением пресс-службы следственного департамента МВД о том, что в случае неявки Юрия Лужкова к следователю в дальнейшем в отношении экс-мэра могут быть приняты меры в соответствии с российским УПК. Он сказал: "Вопрос о явке Лужкова на допрос был решен вчера (27 октября). Мы определили дату и время - это 15 ноября, 11:00", - цитирует Резника Интерфакс.