Блогеры: Россия перебрасывает новую бронетехнику в абхазскую Гудауту

В Интернете в четверг появились видео и фото новой бронетехники на вокзале в Сочи. Блогеры пишут о более 10 танках и самоходных артиллерийских орудиях, называя увиденное переброской российских оккупационных войск на 7 военную базу в абхазской Гудауте.



27 октября стало известно о том, что Грузия согласилась на компромиссный вариант по вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил замглавы МИДа Грузии Серги Капанадзе. Новый компромиссный вариант предусматривает создание нейтральной зоны и системы электронного мониторинга за торговлей при участии двух анклавов - Абхазии и Южной Осетии. Ранее власти Грузии отказывались давать согласие на вступление России в ВТО, Тбилиси настаивал на присутствии иностранных наблюдателей на границе России с Абхазией и Южной Осетией.



После публикации фотографий в блогосфере начались разговоры о том, что переброс танков в Гудауту - это дополнительный "железный аргумент России" на пути в ВТО. "Сегодня видел, как проезжал поезд с более 10 танками, 2 самоходными артиллерийскими орудиями и ещё какая-то военная техника. Видно было, что вся техника нова,я со всеми прибамбасами. Особенно понравились танки", - пишет в своем блоге пользователь @zlobny. По данным пользователя, "всего можно насчитать 21 танк Т-90 и 5 САУ". "О каком контроле на границе со стороны международных наблюдателей можно говорить тут. Кто их туда пустит, когда такие грузы ходят", - пишет блогер.







