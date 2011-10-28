В Москве возбуждено дело в отношении начальника инспекции ФНС России № 14

ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении начальника инспекции ФНС России № 14 по городу Москве Светланы Романичевой и старшего государственного инспектора отдела выездных проверок этой инспекции Натальи Ромашкиной. Фигурантки уголовного дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



По данным следствия, 27 октября 2011 года Ромашкина за сокрытие фактов выявленных ею налоговых нарушений в деятельности одного из государственных унитарных предприятий столицы получила от бывшего генерального директора этой организации взятку в размере 3 млн. рублей, и впоследствии половину этих денег передала Романичевой.



В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об аресте Романичевой.