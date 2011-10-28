Тимошенко признали самой влиятельной женщиной Украины

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в шестой раз признана самой влиятельной женщиной Украины по версии журнала "Фокус". В пятерку вошли также замглавы администрации президента Ирина Акимова и глава фонда АнтиСПИД Елена Франчук.



Первые строчки также занимают советник президента Елена Лукаш и депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева. В другом рейтинге - списке ста самых влиятельных людей Украины, опубликованном журналом "Корреспондент" в августе 2011 года, - Тимошенко заняла лишь 10 место.