Авиационные власти России могут ввести ограничения на полеты узбекской авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Такая мера будет принята в случае если не решиться вопрос о конвертации выручки российских авиакомпаний.



По состоянию на 27 октября текущего года, российские авиакомпании не могут конвертировать 54,6 млн долларов выручки от продаж билетов из национальной узбекской валюты. По данным Министерства транспорта, несмотря на официальное обращение российской стороны, вопрос так и не решен. Усилия узбекской стороны в Минтрансе считают явно недостаточными, передает РИА Новости.