Юрий Лужков заявляет о произволе властей

Претензии к Елене Батуриной в связи с кредитом, предоставленным Банком Москвы ЗАО «Премьер-Эстейт», не имеют под собой оснований, заявил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. «Это дело притянуто за уши», - заявил Лужков.



«Все, что совершается в последнее время по отношению ко мне и Батуриной - это произвол властей», - цитирует Лужкова «Интерфакс». Говоря о том, приедет ли Батурина на допрос в Следственный департамент МВД, Лужков заявил: «Батурина самостоятельный человек, решение она будет принимать сама».



Ранее в пятницу Следственный департамент МВД России заявил, что в случае дальнейшей неявки Юрия Лужкова и Елены Батуриной на допрос к ним могут быть приняты меры, предусмотренные Уголовным кодексом.