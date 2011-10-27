В Санкт-Петербурге на Аничковом мосту в четверг реставраторы государственного Музея городской скульптуры в четверг вновь убирали граффити. На одном из постаментов коней Клодта были сделаны надписи белым цветом.



Реставраторы музея в четверг были вынуждены заняться и помывкой Банковского моста со знаменитыми скульптурами грифонов: этот мост вандалы тоже не смогли обойти своим вниманием.