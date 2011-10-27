Административная реформа Москвы должна быть всеобъемлющей - Собянин

Административная реформа Москвы должна быть системной и всеобъемлющей, заявил мэр города Сергей Собянин."Этим должны заниматься отдельные департаменты и правительство в целом", - считает мэр.



По его словам, для того, чтобы систематизировать работу по проведению реформы необходимо принятие государственной программы «Совершенствование государственного управления» на 2012-2016 годы. Как ожидается, программа будет рассмотрена на ближайшем заседании правительства.