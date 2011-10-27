Жители Севастополя, участвующие в международной акции "Автобус Победы", намерены за свои деньги разместить портрет Иосифа Сталина на одном из курсирующих по городу автобусов или троллейбусов.

Акция охватит несколько городов России, Белоруссии и Украины.

Активисты планируют, что транспорт с изображением советского вождя появится на улицах Севастополя к 7 ноября, когда будет отмечаться 70-летие парада на Красной площади, состоявшегося во время обороны Москвы в 1941-м году.

Кроме портрета Салина, на автобусе будет надпись "Так начиналась Победа".