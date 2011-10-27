В Оренбургской области построят музей Черномырдина

В Оренбургской области построят музей памяти бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Мемориал, посвященный экс-премьеру построят в селе Черный Отрог.



Под помещение мемориального комплекса был приобретен участок земли и здание бывшего райкома КПСС. Здание расположено рядом с храмом святого Иоанна Богослова. Этот храм был построен при непосредственном участии Черномырдина, передает Лента.ру. Семьей Черномырдина в музей переданы награды и личный архив политика, в том числе 22 автомобиля, коллекция холодного и огнестрельного оружия, собрание живописи, рабочая переписка и дневники, фото- и видеоархив. Виктор Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года в возрасте 72 лет.