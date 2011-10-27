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В Оренбургской области построят музей Черномырдина

27 октября 2011, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Оренбургской области построят музей Черномырдина

В Оренбургской области построят музей памяти бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Мемориал, посвященный экс-премьеру построят в селе Черный Отрог.

Под помещение мемориального комплекса был приобретен участок земли и здание бывшего райкома КПСС. Здание расположено рядом с храмом святого Иоанна Богослова. Этот храм был построен при непосредственном участии Черномырдина, передает Лента.ру. Семьей Черномырдина в музей переданы награды и личный архив политика, в том числе 22 автомобиля, коллекция холодного и огнестрельного оружия, собрание живописи, рабочая переписка и дневники, фото- и видеоархив. Виктор Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года в возрасте 72 лет.

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//Здоровье

Ученые рассказали, что оптимизм является ключом к долголетию

Ученые рассказали, что оптимизм является ключом к долголетию

Учёные из США оценили шансы позитивных людей прожить дольше 85 лет. В итоге, специалисты пришли к выводу, что оптимизм способствует долголетию.

//Здоровье

Сколько ещё детей должно умереть, пока Минздрав всё же привезёт лекарство?

Сколько ещё детей должно умереть, пока Минздрав всё же привезёт лекарство?

Россиянка Лида Мониава на своей социальной странице в Facebook высказалась о проблеме отсутствия в стране необходимых лекарств для детей. Речь идёт о нашумевшем "Фризиуме", который помогает детям при эпилепсии, спасая их от смерти.

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Пьяных врачей обвинили в смерти матери троих детей на операционном столе

В Екатеринбурге скончалась 31-летняя мать троих детей Нина Карпова. После удаления зуба начался абсцесс. Ее доставили в госпиталь. Местный медик сообщил родственникам, что во время операции врачи были пьяны.

//Политика

Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Белоруссия попала в долговую кабалу к Китаю?

Государственный долг официального Минска снизился до 16,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил белорусский Минфин. Ведомство отчиталось о состоянии государственного долга и выплатах.

//В мире

Эрдоган: в Идлибе обстреляли два турецких наблюдательных пункта

Эрдоган: в Идлибе обстреляли два турецких наблюдательных пункта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в пятницу, 30 августа, заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб обстрелам подверглись два наблюдательных пункта турецких Вооруженных сил.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Почему кофе противопоказан людям с хронической усталостью?

Почему кофе противопоказан людям с хронической усталостью?

Несмотря на распространённое мнение о том, что кофе является бодрящим напитком, людям с хронической усталостью он противопоказан. Врачи заявляют, что в таком состоянии кофе может полностью лишить человека сил.

//Шоу-бизнес

Директор конкурса "Новая волна" прокомментировал скандал с Киркоровым

Директор конкурса "Новая волна" прокомментировал скандал с Киркоровым

Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

//Культура

Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером Александром Числовым

Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером Александром Числовым

Стало известно, когда и где пройдет прощание с известным российским актером, мастером эпизодических ролей Александром Числовым. Ранее сообщалось, что артист ушел из жизни в возрасте 54 лет.

//Шоу-бизнес

Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Петросяна и его молодую помощницу впервые сфотографировали вместе на мероприятии

Юмориста Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову впервые сфотографировали вместе на мероприятии. До этого они вместе были запечатлены лишь на снимках, сделанных папарацци.

//Новости МирТесен

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//В мире

Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа

Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа

Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа. От Украины межправительственное соглашение о сотрудничестве по газу подписал секретарь СНБО Александр Данилюк.

//Общество

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликоваловидео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск прошел на полигоне Капустин Яр. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны.

//Общество

Гендиректор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет

Гендиректор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет

В ночь на субботу, 31 августа, скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ TOUR Дмитрий Шершнев. Гендиректору туристической компании было 46 лет. У него осталась жена и двое детей.

//Метеоновости

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю сентября

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю сентября

Метеорологи рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям страны в первую неделю сентября. Например, в День знаний, 1 сентября, осадков в Москве и центральной России не ожидается.

//Общество

В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина

В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина

В Москве в субботу, 31 августа, движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена было было прервано из-за падения пассажира на рельсы. Поезда стояли на участке от "Нагорной" до "Пражской".

//Общество

Услышав приговор суда, женщина, заморившая голодом своих маленьких детей, смеялась и хлопала в ладоши

Услышав приговор суда, женщина, заморившая голодом своих маленьких детей, смеялась и хлопала в ладоши

Киевский суд огласил приговор женщине, которая намеренно оставила дома годовалого сына и трёхлетнюю дочь на 11 дней. Она заблокировав дверь полотенцем, чтобы они не могли выйти и попросить помощи у соседей

//Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев в юбилей сына опубликовал в сети стильное фото Кирилла

Дмитрий Нагиев в юбилей сына опубликовал в сети стильное фото Кирилла

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оригинально поздравил сына Кирилла с юбилейным днем рождения. Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Знаменитый отец красавца-мужчины опубликовал фото любимого сына.

//Политика

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

//Шоу-бизнес

Богомолов начал раздавать приглашения на свадьбу с Собчак. Приглашен Сергей Собянин

Богомолов начал раздавать приглашения на свадьбу с Собчак. Приглашен Сергей Собянин

Режиссер и жених телеведущей Константин Богомолов начал раздавать приглашения на их с Ксенией Собчак свадьбу. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной вручил конверт с приглашением Сергею Собянину.

//Политика

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока-2". По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран.

//Происшествия

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW пострадала 33-летняя бизнесвумен Марина Мелехова. Женщина находится в больнице. По некоторым данным, Мелехову с переломом позвоночника положили в реанимацию.

//Общество

Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Участники несанкционированной акции спокойно дошли до Пушкинской площади. Полиция никого не задерживала. Telegram-каналы насчитали не больше 5 тысяч участников. Среди них были Соболь, Митрохин и Явлинский

//Общество

Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Мороженое на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) президенте РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану продала Екатерина Сафронова.

//Наука

Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором", прибывшем на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск" и уже успел опубликовать твит с жалобами.

//В мире

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился заявлениям певца и актера Вахтанга Кикибидзе о российской политике и подозревает, что у 80-летнего артиста начался старческий маразм.

//В мире

"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

Сенатор Алексей Пушков высказался о мнении главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что три республики Прибалтики никогда не входили в Советский Союз, а были "оккупированы" СССР.

//Происшествия

Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Три воздушных судна по разным причинам в ночь с 30 на 31 августа совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили журналистам в администрации региона в субботу.

//Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

//Новости партнеров

//Общество

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась акция против репрессий и за честные выборы. Шествие не было согласовано с городскими властями. Вчера прокуратура города и полиция предупредили организаторов массовой акции о её незаконности

//Происшествия

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Девочку, пострадавшую во время жесткой посадки легкомоторного самолёта вблизи деревни Минино в Клинском районе, отправили на операцию. Отмечается, что девочка получила травму, есть вероятность, что у неё сломан позвоночник.

//В мире

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко в годовщину его смерти. Он погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре города.

//В мире

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Харьковской области.

//Происшествия

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

В деревне в деревне Матвеевское в подмосковном Подольске бывший судья в ходе конфликта выстрелил в пенсионера МВД. Местные жители услышали хлопки около дома. Инцидент произошёл 17 августа.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

Пользователи обсуждают зажигательный танец известного исполнителя Олега Газманова. Супруга певца поделилась с подписчиками видео, где звезда танцует на балконе под собственный хит в одном полотенце.

//Новости СМИ2

//Происшествия

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

Очевидцы сообщили подробности трагедии с легкомоторным самолётом, который совершил жёсткую посадку вблизи деревни Минино в Клинском районе. Ведётся расследование уголовного дела.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина показала подросшего сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина показала подросшего сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина поделилась с подписчиками фотографиями подросшего сына и рассказала, как растёт маленький Леон. "Мисс - Москва" призвала уделять больше времени своим детям, чтобы не пропустить лучшие моменты взросления.

//Происшествия

На Кипре по подозрению в убийстве задержана беременная 50-летняя россиянка

На Кипре по подозрению в убийстве задержана беременная 50-летняя россиянка

Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по делу о кончине 34-летней гражданки Латвии. Как сообщило Associated Press, гражданке России вменяется в вину непредумышленное убийство.

//Происшествия

В Москве полицейские нашли пропавшего мальчика под завалами кирпичей

В Москве полицейские нашли пропавшего мальчика под завалами кирпичей

В субботу, 31 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщили, что в Воскресенском районе Московской области полицейские спасли ребёнка из-под разрушенной стены. Отмечается, что накануне о пропаже мальчика сообщил отец.

//Общество

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, пилот погиб

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет. Инцидент произошел вблизи деревни Минино в Клинском районе. Пилот воздушного судна погиб на месте аварии еще один человек получил травмы

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов рассказал о правильном отношении мужчины к семье

Звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов рассказал о правильном отношении мужчины к семье

Известный российский актёр Роман Мадянов рассказал о семейных ценностях и упрекнул российское общество в том, что оно пытается всё перенять у Европы и Запада. По его мнению, им скоро и так придёт "шандец".

//Новости МирТесен

//Общество

В Сети появилась инструкция идеального задержанного. Как вести себя с полицией, о своих правах должен знать каждый

В Сети появилась инструкция идеального задержанного. Как вести себя с полицией, о своих правах должен знать каждый

В Сети появилась инструкцию идеального задержанного, которая подробно рассказывает как надо вести себя с полицией. Как отстоять свои права полезно знать не только участникам митингов, но и любому человеку

//В мире

РФ перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

РФ перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве перенесут в столицу Словении Любляну. Данное мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

//В мире

На убийцу Кеннеди напали с ножом в тюрьме

На убийцу Кеннеди напали с ножом в тюрьме

В американской тюрьме напали с ножом на убийцу кандидата в президенты Соединённых Штатов Роберта Ф. Кеннеди. Отмечается, что 75-летний Сирхан Сирхан находится на пожизненном заключении за стрельбу в политика.

//В мире

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны

//В мире

В Украине мошенники требовали $570 тысяч от имени Зеленского

В Украине мошенники требовали $570 тысяч от имени Зеленского

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что в Украине группа мошенников от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в одну из госкомпаний.

//Общество

На Востряковском кладбище в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

На Востряковском кладбище в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли на Востряковском кладбище в Москве. Депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память.

//В мире

Депутат в Гренландии поддержал идею Трампа о покупке острова

Депутат в Гренландии поддержал идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призывает рассмотреть предложение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о покупке острова у Дании.

//В мире

С собакой нельзя, а с лошадью можно. В Сети появилось видео, где пассажирка взяла пони на борт самолета

С собакой нельзя, а с лошадью можно. В Сети появилось видео, где пассажирка взяла пони на борт самолета

Пассажирка American Airlines взяла с собой на борт самолёта пони. В Сети появись ролики, снятые удивленными пассажирами лайнера. Правда никто не возмущался, а лошадка вызывала лишь умиление у окружающих

//Происшествия

В Красноярском крае пациентка погибла из-за отгула врача

В Красноярском крае пациентка погибла из-за отгула врача

Стало известно о женщине, которая погибла в селе Партизанское Красноярского края из-за безответственности руководства больницы. Отмечается, что на рабочем месте не оказалось врачей из-за празднования Дня молодёжи.

//Политика

Трамп планирует принять приглашение Меркель посетить Германию

Трамп планирует принять приглашение Меркель посетить Германию

Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию. Однако лидер США не уточнил сроки визита.

//Происшествия

Мужчина вытащил спящую старушку из автомобиля, а потом его угнал

Мужчина вытащил спящую старушку из автомобиля, а потом его угнал

Стало известно о мужчине, которого разыскивает американская полиция за угон припаркованного автомобиля в штате Нью-Джерси. Отмечается, что злоумышленник вытащил спящую хозяйку на улицу и скрылся.

//Общество

Жертвы квестов. Депутаты предлагают обязательную страховку для участников игры и экспертизу на безопасность

Жертвы квестов. Депутаты предлагают обязательную страховку для участников игры и экспертизу на безопасность

Последние несколько лет количество квестов увеличивалось с геометрической прогрессией. И все бы хорошо, если бы в погоне за эксклюзивом и драйвом организаторы не забывали про безопасность своих клиентов.

//Авторы АН

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