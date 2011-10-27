В Москве до конца 2011 года построят две платные плоскостные стоянки. Стоянки будут построены у Большого театра и гостиницы "Москва". Парковка на Театральной площади сможет вместить до 120 автомобилей.



Об этом сообщает официальный сайт ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения". В свою очередь, парковка рядом с гостиницей "Москва", расположенная по адресу: улица Охотный ряд, владение 2, рассчитан на 100 машиномест. Как поясняется в материале, в настоящее время ведется работа по передаче прав пользования данными парковками в "Дирекцию гаражного строительства".