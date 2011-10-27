У Большого театра и гостиницы "Москва" появятся платные парковки
27 октября 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве до конца 2011 года построят две платные плоскостные стоянки. Стоянки будут построены у Большого театра и гостиницы "Москва". Парковка на Театральной площади сможет вместить до 120 автомобилей.
Об этом сообщает официальный сайт ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения". В свою очередь, парковка рядом с гостиницей "Москва", расположенная по адресу: улица Охотный ряд, владение 2, рассчитан на 100 машиномест. Как поясняется в материале, в настоящее время ведется работа по передаче прав пользования данными парковками в "Дирекцию гаражного строительства".