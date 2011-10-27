Московская подземка может добраться до аэропортов Внуково и Домодедово

Московский метрополитен может дойти до аэропортов Внуково и Домодедово. Накануне была актуализирована схема развития Московского метрополитена до 2020 года, заявил главный архитектор ОАО "Метрогипротранс" Николай Шумаков.



По словам Шумакова, через станцию "Парк Победы" идет Солнцевская линия в Раменки. Линия проходит через Ломоносовский проспект и далее следует в Солнцево и Новопеределкино. "Не исключено, что она пойдет во Внуково", - сказал Шумаков. Говоря о возможности строительства станции метро в аэропорту Домодедово, Шумаков отметил, что с владельцами аэропорта обсуждались несколько вариантов связи с городом, передает РБК.