Реконструкция Щелковского шоссе начнется в декабре

В декабре 2011 года в Москве начнется реконструкция Щелковского шоссе. По данным Департамента строительства Москвы, власти столицы рассчитывают на выход подрядной организации на строительную площадку до конца 2011г.



Это одна из девяти приоритетных вылетных магистралей. Работы по реконструкции позволят значительно улучшить качество магистрали и увеличить ее пропускную способность. После реконструкции станут длиннее участки бессветофорного движения, передает РБК.