Астахов: американская семья должна платить Артёму Савельеву алименты

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов поддержал позицию Всемирной ассоциации для детей и родителей и считает, что американская приёмная мать Артёма Савельева Торри-Энн Хансен должна выплачивать ребёнку алименты.

Суд над приёмными родителями Торри и Нэнси Хансен начнется в США 3 января следующего года, а в четверг начались предварительные слушания в Бэдфордском окружном суде в Шелбивилле в США.

Всемирная ассоциация для детей и родителей требует обязать американку, по закону все еще являющуюся приёмной матерью Артёму Савельеву, выплачивать деньги на содержание мальчика, которому в настоящее время 9 лет.



Напомним, в прошлом году приемная мать решила отказаться от усыновлённого 8-летнего ребёнка из Приморья и отправила его на родину без сопровождения взрослых. При Артёме была только записка. В ней говорилось, что гражданка США Торри Энн Хансен отказывается от ребенка, поскольку он психически неуравновешен.

В ходе слушаний будет рассмотрено ходатайство стороны защиты, после чего судебное разбирательство может быть прекращено.

Артём родился 16 апреля 2002 года в Лесозаводске. Отец мальчика неизвестен, а мать злоупотребляла спиртными напитками. Вместе с сыном она переехала в Партизанск, где и была лишена родительских прав. Артема поместили в детский дом Партизанска, а затем в возрасте семи лет его усыновила Торри-Энн Хансен.

Хансен Джастин (Артём Савельев) 26 октября 2009 года был принят на консульский учет в США.