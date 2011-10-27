Генассамблея всемирной Ассоциации центров международной торговли

В Москве, в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, готовятся принять 43-ю Генеральную ассамблею всемирной Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ). ЦМТ получил это право в ходе острой конкурентной борьбы; летом нынешнего года в в Антверпене совет директоров АЦМТ принял решение, что именно Москва подготовилась лучше всех, и поэтому Генассамблея пройдет в российской столице.

Символическая эстафета ее проведения была торжественно передана делегации московского ЦМТ на состоявшейся в октябре Сан-Пауло (Бразилия) 42-й Генассамблее (АЦМТ). В Москве мероприятие пройдет в октябре 2012 года.

По словам генерального директора московского Центра международной торговли Валерия Серова, проведение Генассамблеи АЦМТ в российской столице свидетельствует о росте влияния ЦМТ Москвы в рамках организации и в целом демонстрирует масштаб участия России в мировой экономике. Ассоциация центров международной торговли (АЦМТ), международная неправительственная общественная организация, объединяющая центры международной торговли разных стран мир, - это представительная и влиятельная структура, собравшая под своей эгидой около 750 000 предпринимателей. В ходе генеральных ассамблей АЦМТ обсуждаются вопросы повышения эффективности деятельности центров международной торговли, анализируются опыт развития и пути адаптации к меняющейся мировой экономической конъюнктуре.

Генеральная ассамблея АЦМТ уже проходила в нашей стране, но это было еще в советское время – в 1981 году. В РФ это будет впервые.

По мнению Валерия Серова, проведение в Москве Генассамблеи принесет несомненную пользу городу, поскольку мероприятия такого уровня всегда способствуют развитию деловой сферы и привлечению инвестиций, а также благоприятствуют созданию комфортных условий для ведения бизнеса в целом.

Это мероприятие может претендовать также на роль визитной карточки страны. Оно будет способствовать росту инвестиционной привлекательности России и внесет весомый вклад в развитие деловой среды в целом.

Приготовления к проведению Генеральной ассамблеи, подчеркивает Валерий Серов, уже активно идут. 0-