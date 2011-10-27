Медведев встретится с популярными блогерами

Президент России Дмитрий Медведев, возможно, встретится 9 ноября с наиболее активными блогерами. Сообщения о приглашениях блогерам на такую встречу появились в российской блогосфере.



В частности, о приглашении написал в своем Твиттере Сергей Доля. Косвенно факт получения приглашения подтвердил известный блогер Рустем Адагамов (Другой). При этом Адагамов отметил, что на встречу с Медведевым он не пойдет. Об этом сообщает Интерфакс. Еще несколько человек интересовались у главы государства, по каким критериям происходит отбор на эту встречу, однако, судя по всему, ответа не получили.