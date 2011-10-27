Собянин предложил оппозиции махнуть Триумфальную на Болотную

В столице продолжается противостояние правительства города и несистемной оппозиции в вопросе выбора места для проведения протестных акций. В очередной раз Триумфальная становится "площадью раздора".

Оппозиционеры отказались от предложения мэрии Москвы перенести митинг 31 октября с Триумфальной на Болотную площадь.

"Организаторы "Стратегии-31" направили на имя мэра Москвы письмо, в котором отвергают предложения мэрии по переносу акции с Триумфальной площади на Болотную", - сказал "Интерфаксу" в четверг представитель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин.