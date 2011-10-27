Пресс-секретарь Медведева: политические преследования - много чести для Лужкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отметила в четверг, что очень часто используется тезис о политических преследованиях там, где речь идет о банальной коррупции.

"Говорить о каких-то якобы политических преследованиях бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смешно - много чести для отставного политика", заявила пресс-секретарь президента РФ журналистам в ответ на просьбу прокомментировать последние высказывания бывшего столичного градоначальника.

Она посоветовала экс-мэру Москвы не рассуждать в интервью из-за рубежа, а приехать в столицу и дать показания.

Она отметила, что "расследуются серьезные преступления, допрашиваются различные лица".

"Насколько мне известно, Юрий Михайлович пока приглашен в качестве свидетеля", - добавила пресс-секретарь главы государства.