Цены на электроэнергию загнали Facebook за полярный круг в Лапландию

Facebook построит в Лапландии крупнейший в мире data-центр, его размеры будут эквивалентны 11 футбольным полям. Там будут обрабатываться данные пользователей со всей Европы, Ближнего Востока и Африки.

Стоимость проекта должна составить примерно $153 млн на начальной стадии строительства. Общая стоимость проекта, состоящего из трех зданий, может достигнуть почти $770 млн, сообщает Financial Times.

Data-центр планируется разместить в городе Лулео на северо-востоке Швеции за полярным кругом, где самое дешевое в Европе электричество.

Мэр этого лапландского городка, где живут всего 79 тысяч человек, уже назвал решение о постройке серверов Facebook "краеугольным камнем в истории Лулео".