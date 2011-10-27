Следственный комитет на нашел экстремистских высказываний в романе Бориса Акунина «Весь мир театр». Уголовное дело возбуждать не будут, заявила представитель СКР Виктория Цыпленкова.



Ранее в четверг Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что правоохранительные органы начали проверку в отношении его романа. По словам писателя, представители правоохранительных органов уже побывали в издательстве «Захаров». Директору издательства Ирине Богат пришло письмо из следственного отдела СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве с требованием явиться в отдел для дачи объяснений. «По результатам проверки о наличии в книге Бориса Акунина экстремистских высказываний принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - сказала Цыпленкова, передает РИА «Новости». Заявление о наличии в книге Бориса Акунина «Весь мир театр» экстремистских высказываний поступило в прокуратуру Нижнего Новгорода от осужденного к пожизненному лишению свободы.