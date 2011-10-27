Лужков оценил заявление Нарышкина на миллион

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал иск в Пресненский суд против руководителя администрации президента РФ Сергея Нарышкина. Бывший градоначальник подал иск о защите чести и достоинства.



Причиненный ему моральный вред Лужков оценил в миллион рублей. По словам адвоката экс-мэра Алексея Мельникова, "предметом иска стало заявление ответчика о якобы запредельном уровне коррупции, допущенной Лужковым и его окружением". Об этом сообщает Интерфакс.



Несколько дней назад Нарышкин заявил, что Юрий Лужков был отправлен в отставку не только из-за утраты доверия, как следовало из текста президентского указа, но из-за "запредельного уровня коррупции в столице".



