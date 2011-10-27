Медведев: Суд – это, если хотите, очень мощная прививка от тоталитарных привычек

Создание Конституционного Суда в определённый период стало ключевым событием в истории нашего государства, которое именно в тот период выбрало путь демократии и верховенства закона, заявил Дмитрий Медведев на 20-летнем юбилее КС в Кремле.



"Учреждение этого абсолютно нового правового института было одним из приоритетов российской власти в тот период. И в тот период и, естественно, в сегодняшние дни принципиально важным является сохранить необратимость тех преобразований, которые произошли в нашей стране за истекшие 20 лет, и навсегда оставить в прошлом традиции ничем не ограниченного государственного правления. А Конституционный Суд – это, если хотите, очень мощная прививка от тоталитарных привычек" - заявил президент России, как сообщает служба Кремля.

По мнению Дмитрия Медведева, КС - один из символов демократической России и все государственные служащие, все органы власти, включая и главу государства, безоговорочно обязаны признавать его решения.

Глава государства особо отметил, что сам Конституционный Суд, ограничивая власть, исправляя ошибки власти, строго руководствуется нормами основного закона, Конституции, и в этом смысле тоже не отделён от системы права. Таким образом, был внесён большой вклад в создание полноценной системы разделения властей и укрепления общественной стабильности в нашей стране, а общественная стабильность в нашей стране – это ключевая вещь.

"Никто не вправе вмешиваться в его деятельность, а решения Конституционного Суда непреодолимы. Его правовые позиции являются общеобязательным предписанием и для законодателей, и для тех, кто применяет право,"- напомнил Дмитрий Медведев.

По мнению президента, Конституционный Суд ни разу не дал поводов усомниться в своей компетентности и действительно стал подлинным гарантом исполнения Конституции.

"Особая заслуга Конституционного Суда, наверное, и в том, что во главу угла при рассмотрении таких дел были поставлены интересы самого человека и введено конституционное понимание достоинства личности," - подчеркнул глава государства.