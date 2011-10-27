Состоялось ежегодное вручение Европарламентом Сахаровской премии за достижения в правозащитной деятельности. В этом году лауреатами стали получили пятеро активистов "Арабской весны" - тунисец, египтянин, ливиец и двое сирийцев.

Оргкомитет премии отметил заслуги этих людей в развитии свободы и демократии в своих странах.

Посмертно был награжден Мухаммед Буазизи - торговец овощами, чьё самосожжение в Тунисе стало катализатором протестов, распространившихся сначала по его стране, а затем - и за ее пределы, сообщает Agence France-Presse.

Среди лауреатов также оказались: политический активист из Египта Асмаа Махфуз, ливийский диссидент Ахмед аль-Зубейр, а также двое сирийцев - юрист Разан Зейтуний и карикатурист Али Фарзад.

В денежном выражении премия составляет 50 тысяч евро. Кроме того, Европарламент за свой счет приобретает авиабилеты для лауреатов, желающих посетить церемонию награждения лично. Церемония награждения должна состояться 10 декабря - в день подписания Всеобщей декларации прав человека.