ГИБДД: реагент на Боровском шоссе ухудшил торможение автомобилей в 2 раза

ГИБДД Московской области установила, что из-за обработки участка Боровского шоссе химическим составом коэффициент сцепления шин автомобиля с дорогой снизился в два раза.

О крупном ДТП с участием 13 автомобилей на 27 км Боровского шоссе сообщали "АН". В результате аварии один человек получил телесные повреждения. По данным управления подмосковного ГИБДД, при осмотре места происшествия были проведены замеры коэффициента сцепления шин автомобиля с дорогой, передает Интерфакс. Установлено, что одной из сопутствующих причин произошедшей аварии является низкий коэффициент сцепления - в два раза ниже нормативного, что привело к увеличению скользкости покрытия и, как следствие, к ДТП. Очевидцы аварии говорят, что скользили, как по льду.

Ранее московские власти опровергли влияние реагента на дорогу.