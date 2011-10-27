Испытания системы ПРО, которые будут проходить в США весной 2012 года на побережье Тихого океана, впервые предложили посетить российским специалистам. По целям над океаном американцы будут запускать ракеты с полигона в Калифорнии или на Аляске.

Причем российских специалистов, пригласили на эти испытания со своим оборудованием. Кроме того, они смогут посетить базу Агентства по ПРО в Колорадо-Спрингс. Об этом "Коммерсанту" рассказал дипломатический источник в одной из стран-членов НАТО.

18 октября сообщалось, что США предложили России проследить за испытаниями системы ПРО в Европе при помощи своих радаров.

США стремятся доказать, что создаваемая система ПРО не сможет перехватывать российские ракеты, а потому не угрожает РФ. Вместе с тем, юридически обязывающие гарантии ненаправленности ПРО против России США давать отказываются, как и предусматривать какие-либо ограничения в самой системе.

Майкл Макфол, который как ожидается, станет следующим послом США в Москве, 12 октября заявил, что переговоры по ПРО натолкнулись на непреодолимые разногласия.