В Главном штабе на Дворцовой площади сегодня собрались журналисты Северо-Запада

Несколько часов тому назад в здании Главного штаба на Дворцовой площади открылся 9-й Форум СМИ Северо-Запада. В течение двух дней пройдут дискуссии, конференции, круглые столы, а день сегодняшний завершится награждением победителей творческого журналистского конкурса «Сезам-2011».

Среди почетных гостей форума – губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В интервью телеканалу 100ТВ он подчеркнул, что встреча журналистов Северо-Запада интересна еще и тем, что « помимо чисто территориального принципа нас объединяют и более серьезные вещи, ведь Северо-Запад страны всегда был источником силы.в первую очередь, духовной силы для государства российского».