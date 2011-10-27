Лужков не намерен идти по пути Ходорковского

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не хочет повторить «трагедию» экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Как законопослушный гражданин Лужков намерен вернуться в Россию. По словам Лужкова, он не исключает, что ему угрожает судьба «политзаключенного в свободной стране».

Отвечая на вопрос о согласии «идти по пути Ходорковского», Юрий Лужков сказал, что «его честь находится под обстрелом и под преследованием власти». «Но честь важнее не только свободы, но иногда и жизни», - пояснил бывший глава Москвы, пишет газета «Известия». Но дату своего возвращения он не назвал.

Юрий Лужков считает, что дело Банка Москвы - политическое. Он признал, что к банку у следователей могут быть вопросы, но посчитал странным задавать их не совету директоров, а мэру. Комментируя выделение из бюджета Москвы денег на покупку земли у компании «Интеко», Юрий Лужков подчеркнул, что «это было решение не мэра и не правительства города, а банка». Бывший градоначальник связал обвинения в свой адрес с тем, что ранее он в интервью одной из радиостанций оценил перспективы премьерства Медведева как «неприемлемые для государства».

Лужков пообещал подать в суд на руководителя администрации президента Сергея Нарышкина, который накануне назвал причины его отставки, в том числе «запредельную» коррупцию в Москве.