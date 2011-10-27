Президент проводит в Кремле заседание по случаю 20-летия Конституционного суда

Дмитрий Медведев в четверг проводит в Кремле торжественное заседание, посвященное 20-летию Конституционного суда России. Сегодня КС сравнивают по значению со Страсбургским судом.

Большинство рассматриваемых им дел - по обращениям граждан на нарушения их конституционных прав.

Кроме того, суд вправе отменять те или иные нормы законов.

На встречу в Александровском зале Большого кремлевского дворца приглашены сотрудники российской судебной системы во главе с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, а также высокопоставленные чиновники и представители зарубежных органов конституционного правосудия, Европейского суда по правам человека, общественных и научных организаций.



