Очереди на российско-финской границе покажут веб-камеры

В ближайшее время на российско-финской границе произойдут долгожданные перемены : очереди возле автомобильных пунктов пропуска будут показывать веб-камеры. Их объективы будут направлены как в сторону России, так и в сторону Финляндии, - сообщили «АН» в Северо-Западного территориального управления Росграницы.

А это значит, что для тысяч петербуржцев, отправляющихся на своих машинах в Финляндию, будет теперь гораздо легче сориентироваться через какой пункт пропуска и в какое время лучше всего выезжать в соседнюю страну.

До сих пор россияне могли видеть ситуацию на границе в режиме он-лайн только лишь на финском сайте. Но финские камеры показывали исключительно очередь на въезд в Россию. Нашим же туристам было гораздо важнее знать ситуацию с пробками на границе в сторону Финляндии, ведь в выходные и праздничные дни на границе можно потратить несколько часов.

Трансляция будет доступна всем желающим на сайте Росграницы.Камеры будут установлены на мачтах сотовой связи, а поэтому, например, в Светогорске территория будет просматриваться вплоть до здания городской администрации, в Торфяновке – на 600 м до поворота. А пробную картинку из МАПП "Брусничное" уже можно было видеть в тестовом режиме.

Еще одно нововведение ожидается на МАПП «Торфяновка». Здесь начнет работать новое оборудование по электронному считыванию документов что, как полагают в Росгранице, ускорит работу контролеров и время прохождения границы.