СКР: Дело возбуждено по фактам жестокого обращения с женщинами в колонии

Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключёнными женской колонии-поселения №4. В Интернете ранее были размещены видеоролики, на которых сотрудник колонии, предположительно, заместитель начальника учреждения Сергей Зычков применял насилие к женщинам.

Старший помощник главы следственного управления Амурской области Алексей Лубинский сообщил, что три женщины, избитые в штрафном изоляторе колонии-поселения, уже находятся на свободе и дают показания.

Сергей Зычков задержан.