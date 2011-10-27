СКР: Дело возбуждено по фактам жестокого обращения с женщинами в колонии
27 октября 2011, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключёнными женской колонии-поселения №4. В Интернете ранее были размещены видеоролики, на которых сотрудник колонии, предположительно, заместитель начальника учреждения Сергей Зычков применял насилие к женщинам.
Старший помощник главы следственного управления Амурской области Алексей Лубинский сообщил, что три женщины, избитые в штрафном изоляторе колонии-поселения, уже находятся на свободе и дают показания.
Сергей Зычков задержан.