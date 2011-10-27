Власти Москвы обвиняют в ДТП на Боровском шоссе самих водителей

Дорожные службы не имеют отношения к крупному ДТП на Боровском шоссе, в котором сегодня утром столкнулись 13 автомобилей и пострадали два человека.

Представитель комплекса городского хозяйства Москвы Игорь Пергаменщик заявил, что причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения, выразившееся в превышении скорости одним из водителей. Пергаменщик пояснил, что на Боровском шоссе завершались работы по нанесению жидкого противогололедного реагента. Он отметил, что то что, авария произошла неподалеку от места, где завершались работы, простое совпадение.

"АН" сообщали о крупном ДТП на Боровском шоссе. Предполагалось, что причиной аварии послужил некий реагент, который был использован на этом участке дороги.