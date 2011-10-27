У следствия нет доказательств, что Романовы были убиты по распоряжению властей

Старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СКР Владимир Соловьев заявил, что у следствия нет доказательств того, что семья Романовых была убита по распоряжению властей.



Владимир Соловьев пояснил, что следствие не располагает такими документами, которые подтверждали бы, что Ленин или другие представители высшего руководства СССР отдавали приказ о расстреле царской семьи.



Старший следователь-криминалист сказал: "Нет ни одного документа, который свидетельствовал бы о том, что Ленин или представители Кремля дали приказ на расстрел царской семьи. А если и были устные договоренности, то они нигде не зафиксированы, и мы соответствующими документами не располагаем. Расстрел был проведен по решению президиума уральского облсовета", - цитирует его Интерфакс.