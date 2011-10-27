Обвиняемому в деле об убийстве Волкова прокурор требует дать 20 лет тюрьмы

В Мосгорсуде прокурор потребовал приговорить к 20 годам тюремного заключения уроженца Грозного Ахмедпашу Айдаева, признанного виновным в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова.



Накануне коллегия присяжных заседателей признала Айдаева виновным в убийстве Волкова и не заслуживающим снисхождения. Вердикт о виновности был вынесен и в отношении второго фигуранта дела - Бекхана Ибрагимова, которого также признали виновным в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений.



Напомним, болельщик "Спартака" и сотрудник ВГТРК Юрий Волков был убит ударом ножа 10 июля 2010 года в Москве у станции метро "Чистые пруды", передает РИА Новости.