Задержан подозреваемый в избиении трех женщин в колонии в Амурской области

Задержан замначальника колонии-поселения № 4 Амурской области по подозрению в избиении трех женщин в штрафном изоляторе, сообщил старший помглавы следственного управления области Алексей Лубинский.



Старший помощник главы следственного управления рассказал, что после того, как в интернете были размещены видеоролики, на которых сотрудник уголовно-исполнительной системы применял насилие к осужденным женщинам, отбывающим наказание в колонии-поселении, началась доследственная проверка, которая показала, что режимное учреждение на видеоролике является колонией, расположенной в поселке Приозерном Амурской области.



На место происшествия выехала группа прокурорских работников и в ходе проверки была установлена личность сотрудника УФСИН, наносящего удары осужденным женщинам. Им оказался заместитель начальника учреждения майор внутренней службы Сергей Зычков.



В настоящее время подозреваемый задержан на 48 часов и в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении его по стражу. Показаний замначальника колонии пока не дает.



По словам Алексея Лубинского, на замначальника колонии изначально указал неизвестный автор видеоролика, а в ходе расследования очевидцы избиения дали показания против него.



В отношении Сергея Зычкова возбуждено уголовное дело по пунктам "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой части статьи - десять лет тюремного заключения, передает РИА Новости.