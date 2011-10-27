Самолет МЧС доставит в Турцию гуманитарную помощь пострадавшим при землетрясении

Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел сегодня в Турцию с гуманитарной помощью для населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения.

На борту самолета МЧС находится 37 тонн гуманитарного груза: 214 многоместных палаток, рассчитанных на 10 и 30 человек, будут доставлены на аэродром турецкого города Эрзурум. Больше всего оставшиеся без крыши над головой люди нуждаются в теплой одежде, палатках, продуктах питания и питьевой воде.

По последним данным жертвами землетрясения стали на утро четверга 523 человека.



Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в провинции Ван на юго-востоке страны в минувшее воскресенье. В районе ЧП разрушено более двух тысяч домов.