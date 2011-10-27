Лужков: Моя честь находится под обстрелом и под преследованием власти

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что намерен возвратиться в Россию, но он не хочет повторить "трагедию" экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.



Юрий Лужков в своем интервью газете "Известия", которое опубликовано 27 октября, заявил, что ему угрожает судьба "политзаключенного в свободной стране". Но не смотря на это, он вернется из-за рубежа, чтобы защититься от обвинений по делу Банка Москвы, он сказал: "Моя честь находится под обстрелом и под преследованием власти". Он добавил, что честь важнее не только свободы, но иногда и жизни. Однако дату своего возвращения в Россию Юрий Лужков не назвал. В настоящее время бывший мэр находится на научной конференции за границей.



По мнению бывшего мэра Москвы, дело Банка Москвы - политическое. Лужков считает, что у следователей могут возникнуть вопросы к банку, но не к мэру, он считает странным, - задавать вопросы не совету директоров банка, а ему. Комментируя выделение из бюджета Москвы денег на покупку земли у компании "Интеко", Юрий Лужков подчеркнул, что "это было решение не мэра и не правительства города, а банка".



Юрий Лужков считает, что его преследование осуществляется по личному распоряжению президента Дмитрия Медведева, он заявил, что "преследование настоящее, не соответствующее ни посту, ни этике президента". Экс-мэр связал обвинения в свой адрес с тем, что ранее он оценил перспективы премьерства действующего президента как "неприемлемые для государства". Вследствие чего президент на это обиделся и решил показать, "кто в доме хозяин", предположил Юрий Лужков. Однако, он считает, что следователи "не могут ничего такого против него выдвинуть".



Кроме того, в своем интервью, Юрий Лужков заявил, что намерен подать в суд на руководителя администрации президента Сергея Нарышкина, который обвинил экс-мэра в "запредельной" коррупции в Москве.



Напомним, Юрия Лужкова вызвали на допрос в следственный департамент по делу о хищениях в Банке Москвы, об этом стало известно 24 октября текущего года.