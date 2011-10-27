Украина передумала судиться с Россией по газовым соглашениям

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил, что его страна больше не собирается оспаривать в международных судах газовые соглашения с Россией, подписанные в 2009 году.



Юрий Бойко сказал: "Мы будем менять действующие договоры исключительно в ходе переговоров", - сообщает в четверг издание "Коммерсант-Украина". Украинский министр пояснил. что такое решение принято в связи со "стратегическим характером отношений с Россией".



Напомним, еще 20 октября Юрий Бойко, комментируя проходящие переговоры между Украиной и Россией, заявил, что двум странам необходимо согласовать несколько направлений для решения "газовых" разногласий. По его словам, "речь идет о создании модели, которая будет взаимоприемлема для экономик обеих стран и соответствовать взаимным национальным интересам".



А 25 октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что рассчитывает договориться с Россией о новых ценах на газ в ближайший месяц.



Ранее президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении оспорить в Стокгольмском арбитражном суде газовые соглашения с Россией от 2009 года.



11 октября за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко, которая исполняла обязанности премьер-министра Украины в то время, к 7 годам тюремного заключения.