Мэр столицы Сергей Собянин утвердил дизайн универсальной электронной карты москвича. Столичный градоначальник подписал распоряжение городского правительства, в котором утверждается перечень элементов графического дизайна электронной карты жителя Москвы.

На документе будут отображаться 16 позиций, в том числе фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, фотография и образец подписи пользователя карты, передает Интерфакс.



На универсальной электронной карте разместятся логотип, номер, срок действия документа, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ, номер полиса обязательного медицинского страхования, логотип банка, выбранного заявителем для предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения, номер банковской карты и трехзначный код проверки ее подлинности, логотип платежной системы.