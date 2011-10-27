В России средний размер взятки вырос до 3 млн рублей

В России средний размер взятки или коммерческого подкупа по преступлениям вырос до 3 млн рублей, об этом заявил руководитель экономической полиции РФ генерал-майор полиции Денис Сугробов.



Выступая на координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ в Баку, Денис Сугробов сказал, что "эффективность деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ можно оценить хотя бы по такому показателю, как средний размер взятки и коммерческого подкупа. По коррупционным преступлениям, выявленным сотрудниками специализированного управления главка, этот размер составил 3 млн рублей", - цитирует Сугробова Интерфакс.



