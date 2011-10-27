Собянин произвел очередные кадровые перестановки

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Михаила Яковлева от должности первого заместителя председателя региональной энергетической комиссии. Распоряжением столичного градоначальника Яковлев уволен с государственной службы по собственному желанию.

Также по собственной инициативе освобождена от должности и уволена с госслужбы заместитель руководителя департамента образования Москвы Ирина Фаевская, сообщил источник в мэрии Интерфаксу.

РЭК Москвы образована в ноябре 2000 года. В настоящее время ее возглавляет заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.



