Женщины, избитые в штрафном изоляторе Амурской области, уже находятся на свободе

Старший помощник главы следственного управления Амурской области Алексей Лубинский сообщил, что три женщины, избитых в штрафном изоляторе колонии-поселения, уже находятся на свободе и дают показания.



По его словам, женщины заявили, что ролик с кадрами насилия, попавший в интернет, был заснят в исправительном учреждении несколько месяцев назад. "Женщины, попавшие в кадр видеоролика, установлены, все они отбыли наказание и проживают в Амурской области. Они дают показания. Сейчас следователи работают с сотрудниками колонии, им предстоит установить личность подозреваемого", - цитирует Лубинского РИА Новости.



Следователи Амурской области возбудили уголовное дело по факту избиения женщин после того, как неизвестный выложил в одной из социальных сетей несколько видеороликов, на которых человек в форме сотрудника УФСИН бьет заключенных женщин. В ходе доследственной проверки было установлено, что обстановка помещений штрафных изоляторов, которые видны на видеоролике, совпадает с обстановкой в колонии-поселении № 4 в Ивановском районе.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия).