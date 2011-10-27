Кучма попросил убежища в Великобритании

Александр Кучма, бывший заключенный отбывавший наказание в одной колонии с экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским, попросил политическое убежище в Великобритании. Когда и как была подана просьба о политическом убежище - не уточнияется.

Правозащитник, руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов, представляющий интересы Кучмы в суде Читы, сообщил, что после того, как Кучма стал публичным человеком, к нему стали проявлять повышенное внимание разные люди. Читинец решил эмигрировать после обысков в его доме и попыток забрать в армию, хотя он бывший заключенный вышел из призывного возраста, передает РИА Новости. По словам адвоката Кучмы, ему сломали руку за то, что он не смог убить на зоне в Краснокаменской колонии Ходорковского. Напомним, бывший руководитель ЮКОСа в Краснокаменской колонии отбывал свой первый срок, когда с октября 2005 по декабрь 2006 года там находился Кучма. В апреле 2006 года Кучма напал на Ходорковкского с сапожным ножом и порезал ему лицо. Ходорковский не стал писать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении напавшего на него сокамерника.

В 2009 году Кучма подал в Мещанский суд Москвы иск, потребовав от Ходорковского 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за якобы имевшие место сексуальные домогательства. Суд отказал в удовлетворении иска.

В настоящее время Ходорсковский находится в колонии карельского города Сегежа.